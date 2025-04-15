Ekonomik enkazın altında kalan şehir

Bir dönem üretim, ticaret ve sanatla anılan Adıyaman’ın bugün sessizliğe gömüldüğünü ifade eden Karaaslan, şehrin adeta “ekonomik bir koma” halinde olduğunu belirtti. Karaaslan, “İnsanlar her sabah ‘Bugün nasıl ayakta kalırım?’ sorusuyla güne başlıyor. Dükkanlar kapanıyor, borçlar artıyor. Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen bankalarda 48 milyar TL’lik bir servet hareketsiz şekilde duruyor” dedi.

“Parası olan harcamıyor, yatırımcı risk almıyor”

Karaaslan, vatandaşların ve yatırımcıların paralarını bankada tutmasının temelinde güvensizlik ve gelecek korkusu olduğunu vurguladı. Deprem sonrası yaşanan travmanın etkileri sürerken, kimsenin ekonomik risk almak istemediğini ifade eden Karaaslan, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu dile getirdi.

“Esnaf, borca girmekten korkuyor. Sanayici, fabrika kurmaktan çekiniyor. Küçük yatırımcı, risk almaktansa parasını yastık altında ya da bankada tutmayı tercih ediyor. Ancak para dönmediği sürece ekonomi toparlanamaz. Bu kısır döngü kırılmalı.”

Karaaslan’dan dört maddelik çözüm önerisi

Mevcut durumu tersine çevirmek için devlet, yerel yönetimler ve özel sektörün iş birliği yapması gerektiğini belirten Mali Müşavir Karaaslan, dört maddelik çözüm planını şöyle sıraladı:

Faizsiz ya da düşük faizli yatırım kredileri sağlanmalı.

Devlet destekli fonlar aracılığıyla, bankalardaki mevduat sahipleri bu fona yönlendirilmeli. Esnafa ve girişimcilere ilk 2 yılı geri ödemesiz, düşük faizli kredi verilerek üretim teşvik edilmeli.

Yerel yatırım teşvik paketleri devreye alınmalı.

Vergi indirimi, SGK prim desteği, bedelsiz veya düşük maliyetli arsa tahsisi gibi teşviklerle sanayicilerin ve girişimcilerin önü açılmalı.

Bankalardaki mevduatlar için özel yatırım modelleri geliştirilmeli.

Devlet güvencesi altındaki yatırım fonları aracılığıyla, bankada tutulan paralar Adıyaman’da fabrika, tarım ve hayvancılık projelerine yönlendirilmeli. Mevduat sahiplerine de cazip getiriler sunularak sistem teşvik edilmeli.

Kentsel kalkınma projeleriyle şehir yeniden inşa edilmeli.

Yeni ticaret merkezleri, sosyal yaşam alanları ve organize sanayi bölgeleri ile yatırım ortamı cazip hale getirilmeli.

“Bu şehir bizim, bu parayı uyandırmak elimizde”

Mehmet Hakan Karaaslan, sözlerinin sonunda çağrısını şu cümlelerle tamamladı:

“Adıyaman’ın insanı çalışkandır, üretkendir. Ama şu an imkânı yok. Milyarlarca lira bankada dururken esnafın batması, gençlerin işsiz kalması kader değil. Eğer devlet, yerel yönetimler ve iş dünyası bir araya gelir ve harekete geçerse, Adıyaman yeniden ayağa kalkabilir. Bu şehir bizim. Ve bu şehri kurtarmak da elimizde.”

Kaynak : PHA