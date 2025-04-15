Zenginoğlu: “Bu topraklar şehit kanlarıyla vatan oldu”

Şehitler Haftası vesilesiyle açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, Türk milletinin vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman evlatlarına ebediyen minnet borcu olduğunu vurguladı. Zenginoğlu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“14-20 Nisan Şehitler Haftası münasebetiyle, Adıyaman Şehitliği'nde aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla yad ettik. Bu vatan size minnettardır. Bu toprakların her karışı, canlarını siper eden yiğitlerimizin kanlarıyla vatan olmuştur. Onların emaneti olan bu güzel ülkeyi ilelebet yaşatmak, hepimizin görevidir.”

“Fedakârlıkları asla unutulmayacak”

Zenginoğlu, konuşmasının devamında, şehitlerin yalnızca geçmişin kahramanları değil, aynı zamanda milletin ortak hafızasında ebediyen yaşayacak manevi pusulalar olduğunu söyledi. “Onların fedakârlığı, her nesilde dirilişin ve vatan sevgisinin kaynağı olacaktır. Şehitlik, milletimizin en yüce mertebesidir ve bizler bu kıymetin farkındayız” dedi.

Adıyaman Şehitliği’nde anlamlı buluşma

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi Yönetimi’nin şehitlikte gerçekleştirdiği program, dualarla ve karanfillerin mezarlara bırakılmasıyla sona erdi. Ziyarete katılanlar arasında bazı şehit yakınlarının da bulunduğu gözlenirken, duygusal anlar yaşandı. Katılımcılar, Şehitler Haftası’nın sadece bir anma değil, aynı zamanda bir vefa haftası olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Vatan, şehitleriyle yücelir”

Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, son olarak Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve istikbal uğruna nice şehitler verdiğini hatırlatarak, “Şehitlerimiz bizim için yalnızca geçmişin değil, geleceğin de teminatıdır. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bu vatan, ebediyen onların sayesinde dimdik ayakta kalacaktır” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA