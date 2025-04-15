“Bir yıllık emek boşa gitti”

Açıklamasında özellikle badem, üzüm, kayısı, şeftali ve ceviz gibi ürünlerin filizlendiği kritik bir dönemde yaşanan soğuk hava dalgasının binlerce çiftçiyi mağdur ettiğini belirten Demir, “Don nedeniyle bir yıllık emeği heba olan çiftçilerimiz, zaten artan girdi maliyetleri, mazot ve gübre fiyatları altında ezilirken, şimdi bir de ürününü dahi alamadan sezonu kapatma riskiyle karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

Üç maddelik çözüm önerisi

Yeniden Refah Partisi olarak yaşanan mağduriyetlerin acilen giderilmesi gerektiğini vurgulayan İsmail Demir, şu önerilerde bulundu:

Derhal hasar tespiti yapılmalı ve zarar gören çiftçilere tazminat ödenmelidir. Tarım Sigortası kapsamı dışında kalan ya da eksik sigorta yaptırmak zorunda kalan üreticiler de unutulmamalıdır.

Etkilenen bölgelerde Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Üreticilerin ürün alamadığı bu dönemde mevcut borç yükü altından kalkması mümkün değildir.

Girdi maliyetleri düşürülmeli, çiftçinin üretim yapması teşvik edilmelidir. Sadece felaket anlarında değil, üretimin her aşamasında çiftçinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

“Üreten köylü milletin efendisi olmalı”

Tarımın bir ülkenin karnını doyurduğu ve toprağına sahip çıktığı alan olduğunu belirten Demir, tarım sektörünün ihmal edilmesinin dışa bağımlılığı artıracağına ve milli bağımsızlığı zedeleyeceğine dikkat çekti. “Biz Yeniden Refah Partisi olarak, alın teriyle toprağı yoğuran çiftçimizin yanındayız ve her platformda bu mağduriyetin takipçisi olacağız” dedi.

“Geçmiş olsun” mesajı

İsmail Demir açıklamasının sonunda don felaketinden etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve tarımda adil, milli ve sürdürülebilir bir kalkınma için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak : PHA