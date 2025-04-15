Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kahraman Mehmetçik, dün tespit ettiği mağaranın yanı sıra bugün de teröristlere ait bir mağarayı daha kullanılmaz hale getirdi.

Tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in bu operasyonuna ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

???? Irak'ın kuzeyiDurmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EFX3Xa39kJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2025