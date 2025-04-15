Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kahraman Mehmetçik, dün tespit ettiği mağaranın yanı sıra bugün de teröristlere ait bir mağarayı daha kullanılmaz hale getirdi.

Şehit Uzman Çavuş'un naaşına 3 yıl sonra mağarada ulaşıldı! Şehit Uzman Çavuş'un naaşına 3 yıl sonra mağarada ulaşıldı!

Tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in bu operasyonuna ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İGF