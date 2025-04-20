İsrail ve Hamas arasında ocak ayında sağlanan ve yaklaşık iki ay devam eden ateşkesin bozulmasının ardından bölgedeki insani felaket her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail güçlerinin 2 Mart itibariyle yardım sevkiyatını durdurduğu Gazze’de yüz binlerce insan yeniden kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.

AŞEVİNİN GIDA STOKU AZALIYOR

Çatışmaların ilk gününden beri Gazze’deki insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay’ın yardım faaliyetleri sınır kapılarının kapanmasından olumsuz etkileniyor. Kızılay’ın Derilbelah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stokları bu nedenle hızla azalıyor. Ateşkesin bozulmasıyla yeniden yükselişe geçen gıda enflasyonu ise yerelden gıda teminini zorlaştırıyor. Bölgede devam eden askeri operasyonlar nedeniyle Türk Kızılay’ın içme suyu dağıtımı sağladığı su kaynakları da zarar gördü.

“GAZZE’DE ATEŞKES HAYATİ BİR İHTİYAÇ”

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç olduğunu belirterek, Gazze’ye acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrısının bir kez daha yinelediklerini söyledi.

Ateşkes sonrası bölgede gitgide kötüleşen insani duruma dikkati çeken Genel Başkan Prof. Dr. Yılmaz, Türk Kızılay olarak ilk günden beri Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, sınır kapılarının bir an önce açılması ve acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrısını bir kez daha yineledi.