Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”

Özgür Özel’in mesajı, farklı inançlara mensup vatandaşların bayramlarını tanıyan ve toplumsal barışa katkı sunan bir yaklaşım olarak değerlendirilirken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Paskalya Bayramı Nedir? Kimler Kutlar?

Paskalya Bayramı, Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirilişini anmak amacıyla kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. Paskalya, her yıl ilkbaharda, ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen pazar günü kutlanır. Bu nedenle tarihi her yıl değişiklik gösterir.

Bayram, özellikle Katolik, Ortodoks ve Protestan Hristiyanlar tarafından kutlanır. İbadetlerin yanı sıra bazı ülkelerde geleneksel olarak yumurta boyama, paskalya çörekleri yapma, çocuklara yumurta avı düzenleme gibi çeşitli kültürel etkinliklerle de zenginleşir.

Paskalya, acı ve ölümü simgeleyen Kutsal Cuma'nın ardından gelen umut ve dirilişi temsil eder. Hristiyanlar bu günü, Tanrı'nın insanlığa kurtuluş sunduğu bir gün olarak kabul eder.

Türkiye’de yaşayan Hristiyan yurttaşlar da özellikle İstanbul, Hatay, Mersin, İzmir gibi şehirlerdeki kiliselerde düzenlenen ayinlerle Paskalya’yı kutlamaktadır. Paskalya, Türkiye’nin çok kültürlü yapısının ve dini çeşitliliğinin bir yansıması olarak da önem taşır.

Kaynak : PHA