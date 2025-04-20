“Yeni Anayasa ve İnfaz Yasası Konusunda Toplumsal Mutabakat Var”

Feti Yıldız, yaptığı paylaşımda yeni anayasa ve infaz yasası konularında toplumda geniş bir mutabakat bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Yeni bir anayasa gibi, yeni bir infaz kanunu konusunda toplumda büyük bir mutabakat var. İyi bir infaz rejimi olmadan, Ceza ve Ceza Muhakemesi ne kadar iyi olursa olsun ceza adaleti tam olarak sağlanamaz.”

“Devlet Hukukla Sınırlanmalı, Haklar İnsan Olmanın Sonucudur”

Yıldız, devletin cezalandırma gücü ile birey haklarının sürekli bir çatışma halinde olduğunu belirterek, bu çatışmanın sınırlarının hukuki normlarla çizilmesi gerektiğini ifade etti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hukuk devletinde bu çatışmanın sınırları kanunlar, anayasa ve insan hakları sözleşmeleriyle çizilmiştir. Her insan, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Bu haklar bir anlaşmadan doğmaz, bir lütuf da değildir.”

“Devlet Organları Kanun Önünde Eşitlik İlkesine Uymalıdır”

Devletin, eşitlik ilkesi temelinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, anayasanın bu ilkeye dair açık hükümler içerdiğini belirtti. Yıldız, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. İnsan haklarına saygılı, adaleti koruyan, yargı denetimine açık devlet, hukuk devletidir.”

“Sade ve Anlaşılır Bir İnfaz Yasası Gerekli”

Yıldız, infaz sistemine yönelik önerilerini de paylaşarak, mevcut yasal düzenlemelerin karmaşık olduğunu ve sık sık değiştirildiğini dile getirdi. Açıklamasında, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak bir yasanın yapılması gerektiğini belirtti:

“TBMM, insan onurunu merkeze alan; hakim, savcı ve avukatların yanı sıra hükümlülerin de anlayabileceği, sade, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, cezasızlık algısını ortadan kaldıracak bir infaz kanunu hazırlamalıdır.”

“Türkiye'nin Geleceği Yeni Anayasa ile Şekillenecek”

Feti Yıldız, açıklamasının sonunda yeni anayasanın Türkiye’nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini teminat altına alacak güçlü bir çerçeve olması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

“Yeni anayasa, hukuki bir reformla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirecektir. Türkiye’nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasal çerçeveye kavuşmamız daha fazla ertelenemez.”

Kaynak : PHA