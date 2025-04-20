“Siyasi Tutukluluk Hiç Olmamalı, Bir Büyükşehir Belediye Başkanı Tutuksuz Yargılanmalı. Demirtaş İçin de Aynısını Söyledim”

Arınç, özellikle siyasi kimlik taşıyan kişilerin tutuklanmasına dair sürecin adil ve dikkatli yönetilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı.”

Diploma İptaline Tepki: “Kazanılmış Hak Gasp Edilemez”

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline de değinen Arınç, alınan kararın hukukla bağdaşmadığını savundu. İdare hukuku uzmanlarının değerlendirmelerine atıfta bulunan Arınç, “Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır. Bu kazanılmış hakkın, YÖK karar almadıkça bir üniversitenin yönetim kurulunca iptal etmesi yanlış. Bunun yolu, yargısal sürecin işletilmesidir” dedi.

CHP’ye Cunta Eleştirisi Tepkisi: “İftira Niteliğinde”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti hedef alan “cunta” benzetmesine de yanıt veren Arınç, geçmişte askeri cunta mağduru olduklarını vurgulayarak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel’in kullandığı dil ve kelimeler fevkalade yanlış. Bunlarla AK Parti’yi ve Sayın Cumhurbaşkanını itham etmemeli. Biz zamanında cuntaların mağduruyduk, onların yargılamalarına maruz kaldık. Cunta, askeri bir terimdir. 22 yıldır halkın oyuyla iktidarda olan bir siyasi kadroya ve onun liderine 'cuntacı' demek iftira niteliğinde bir suçlamadır.”

“Herkesin Kararlara Saygılı Olması Gerekir”

Arınç, tutuklama sürecinde hukuki prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatarak, geçmişte kendisinin de dahil olduğu siyasi isimlerin cezaevine kesinleşmiş karar sonrasında girdiğini söyledi:

“Sayın Erdoğan, Sayın Erbakan ve ben tutuksuz yargılandık. Karar kesinleştikten sonra cezaevine buyur ettiler. Herkesin buna dikkat etmesi lazım.”

Can Atalay ve Anayasa Mahkemesi Kararı

Programda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını TBMM’de okutmasına da değinen Arınç, “Okunmuştur, iş bitmiştir. Bundan sonra gereği yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA