Kapsamlı Denetim: Riskli ve Kritik Alanlara Odaklanıldı

Bakanlık açıklamasında, denetimlerin özellikle sağlık hizmetlerinin kalitesi, hasta güvenliği ve hizmet erişimine yönelik titiz bir şekilde planlandığı ifade edildi. Denetim kapsamındaki kritik alanlar şöyle sıralandı:

Acil sağlık hizmetleri

Poliklinik hizmetleri

Hasta hakları hizmetleri

Ameliyathane ve merkezi sterilizasyon birimleri

Yoğun bakım hizmetleri

Nöbet ve mesai sistemleri

Sağlık kurulları

Tıbbi malzeme ve cihaz yönetimi

Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kaliteyi hedefleyen bu adım, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli ile "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programının temel ilkeleri doğrultusunda hayata geçiriliyor.

“Denetlerken Eğiten” Yaklaşımıyla Rehberlik Misyonu

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, yalnızca denetim yapmakla kalmayıp, aynı zamanda rehberlik eden bir anlayışı da benimsiyor. Açıklamada, “Denetim tekniklerini geliştirmek suretiyle rehberlik ve denetim misyonu güçlendirilmektedir” denildi. Bu kapsamda, sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirici rehberler hazırlanırken, denetim standartlarının güncellenmesine de devam ediliyor.

Genelgeye Dayalı Süreç: İlk Teftiş 7 İlde Gerçekleştirilmişti

“Genel Teftiş” uygulamaları, 2024/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hayata geçirildi. İlk etapta 13 Ocak 2025 tarihinde başlayan “1. Genel Teftiş” sürecinde Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Uşak illerinde 38 müfettiş görevlendirilerek denetimler yapılmıştı.

“2. Genel Teftiş” ile birlikte denetim seferberliği daha da genişletilerek ülke genelinde sağlık sisteminin etkinliği ve hizmet kalitesine dair denetim çalışmaları yoğunlaştırılmış oldu.

Hedef: Nitelikli, Güvenilir ve Erişilebilir Sağlık Hizmeti

Sağlık Bakanlığı, yürütülen denetim sürecinin temel amacının hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinin nitelikli sunumu olduğunun altını çizdi. Halkın sağlık hizmetine erişimi, tedavi süreçlerinde yaşanan aksamalar ve sağlık kuruluşlarındaki işleyişin verimliliği gibi başlıklar kapsamlı şekilde inceleniyor.

Kaynak : PHA