Ziyaret Heyetinde İlçe Başkanlığı ve Tarım Temsilcileri de Yer Aldı

MHP Tut İlçe Başkanı Muhittin Yılmaz’ın da eşlik ettiği ziyarette, tarım alanlarında meydana gelen hasarın boyutları yerinde gözlemlendi. Ziyaret kapsamında Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan ve İlçe Tarım Müdürü Mahmut Ateş ile görüşen MHP heyeti, teknik bilgiler alarak çiftçilerin karşı karşıya kaldığı durum hakkında detaylı değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca köy muhtarlarıyla da toplantılar gerçekleştirilerek, köy halkının talepleri ve çözüm beklentileri not edildi.

Ali Önat: “Üreticinin Emeği Korunmalıdır”

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Ali Önat, üreticilerin zor şartlarda emek vererek ekonomiye katkı sunduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin üretim ve tarıma verdiği önemi hatırlatan Önat, şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Üretmeden tüketen toplumlar geleceğini inşa edemez’ anlayışı doğrultusunda, bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak üreticimizin alın terini ve emeğini her zaman korumaya kararlıyız. Don olayından etkilenen köylerimizde ciddi zararlar oluşmuştur. Bu zararların telafisi ve çiftçilerimizin desteklenmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Çiftçilerimizin sesi olacağız.”

Vatandaşlarla Birebir Görüşmeler Gerçekleştirildi

MHP heyeti, köylerdeki vatandaşlarla birebir temas kurarak yaşanan sorunları dinledi. Tespit edilen mağduriyetlerin not alındığı görüşmelerde, çiftçilerin talepleri doğrudan parti yetkililerine iletildi. Vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini ileten Önat ve parti yöneticileri, yaşanan afetin yaralarının en kısa sürede sarılması gerektiğini belirterek çözüm için ilgili kurumlarla irtibat halinde olacaklarını vurguladı.

MHP Teşkilatları Sahada

Ziyarete MHP Adıyaman il ve ilçe teşkilatlarından birçok partili de katılım sağladı. Sahadaki çalışmaları yakından takip eden parti yetkilileri, önümüzdeki süreçte konuyu Meclis gündemine taşımak ve çözüm önerileriyle birlikte çiftçilerin yanında yer almak adına girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA