Etkinlikler 2 Gün Boyunca Sürecek

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün koordinesinde hazırlanan şenlik programı sabah 10.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında açık olacak. Etkinlik alanı “istasyon sistemi”yle planlandı; bu sayede çocuklar ilgi alanlarına göre diledikleri atölye ve oyunlara katılabilecek.

Gelenekten Geleceğe: Oyun ve Teknoloji Bir Arada

Şenlik alanında çocuklar için hazırlanan aktiviteler arasında yüz boyama, afiş boyama ve Adıyaman’ın kültürel motiflerini içeren boyama stantları dikkat çekerken; çuval yarışı, ip çekme, topaç çevirme, misket ve sek sek gibi geleneksel oyunlar da nostaljik bir ortam sunacak.

Bilim sever çocuklar için ise Adıyaman Belediyesi Bilim Merkezi katkısıyla Robotik Kodlama Atölyesi kurulacak. LEGO ve mBot kitleriyle yapılacak uygulamalı çalışmaların yanı sıra 3D gözlüklerle sanal gerçeklik deneyimi yaşanacak. Bu atölye 9 yaş ve üzeri çocuklara özel seanslarla gerçekleştirilecek.

Sanatla İç İçe Bir Bayram

Sanat Atölyesi bölümünde çocuklar parmak boyama, kolaj ve serbest resim çalışmalarını gönüllü eğitmenlerin rehberliğinde yapabilecek. Workshop alanında ise bez çanta boyama, drama, hikâye anlatımı ve yaratıcı etkinlikler belirli saatlerde düzenlenecek.

Uçurtmalar Gökyüzüyle Buluşacak

Uçurtma Atölyesi şenliğin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak. Katılımcı çocuklar kendi uçurtmalarını yapacak, boyayacak ve şenlik sonunda hep birlikte gökyüzüne bırakacak. Bunun yanı sıra, şişme oyun parkı, palyaço gösterileri, balon şekillendirme ve mini sahne şovları gün boyunca çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak.

Geleneksel Lezzetler de Unutulmadı

Etkinlik alanına kurulacak tadım stantlarında çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu gibi geleneksel lezzetler ücretsiz olarak ikram edilecek.

Çocuk Korosu Sahne Alacak

Bayram coşkusuna müzikle eşlik etmek amacıyla çocuk koroları sahne alacak. Çocuk şarkılarından oluşan repertuvarla minikler eğlenceli anlar yaşarken, sahne performanslarıyla da bayramın ritmini hissedecek.

Başkan Tutdere’den Davet: “Gelin, Bu Coşkuyu Hep Birlikte Yaşayalım”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla özel bir etkinlik programı hazırladıklarını belirtti. Başkan Tutdere, tüm aileleri Eğriçay Parkı’ndaki şenliğe şu sözlerle davet etti:

“Çocuklarımızın gülüşü, bu şehrin en güzel sesi. 23-24 Nisan’da Eğriçay Parkı’nda düzenleyeceğimiz bu rengarenk şenlikte, tüm çocuklarımızı ve ailelerini bir araya gelmeye, bayramı birlikte kutlamaya davet ediyorum. Gelin, 23 Nisan’ı oyunla, sanatla ve neşeyle hep birlikte yaşayalım.”

Adıyaman Belediyesi’nin 23 Nisan’a özel düzenlediği bu geniş katılımlı etkinlik ile çocuklara hem unutulmaz bir bayram hem de sosyal, kültürel ve bilimsel gelişim imkânı sunulmuş olacak.

Kaynak : PHA