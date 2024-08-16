Yerel seçimlerin ardından yapılan bu ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde Başkan Alkan, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar ve hedefleri hakkında heyete bilgi verdi.

"Başkan Alkan’ın Açıklamaları: Borç ve İşçi Fazlası Sorunları"

Belediyenin mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Reşit Alkan, göreve geldiklerinde belediyenin önemli bir borç yükü altında olduğunu belirtti. Bu borcun geçmiş dönemden kaldığını ifade eden Alkan, bu konuda ilgili bakanlıktan inceleme ve soruşturma onayı talep ettiklerini söyledi. Özellikle işçi alımları konusunda yaşanan sıkıntılara değinen Alkan, belediyenin bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturan bu durumun düzeltilmesi için fazla personelin işten çıkarılacağını duyurdu. Alkan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana zorunlu olarak tasarrufa yöneldik. Yaklaşık 100 işçi daha çıkaracağız, çünkü bu durum belediye bütçesi üzerinde ciddi bir külfet oluşturuyor” dedi.

"Besni İçin Çalışmaya Devam"

Başkan Alkan, Besni için var güçleriyle çalıştıklarını ve tüm mahallelere eşit şekilde hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirtti. “Halka hizmet boynumuzun borcudur. Sorunlarımızın üstesinden gelmek için el birliğiyle çalışacağız” diyen Alkan, projeleri ve yatırımlarıyla halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

"GAP Gazeteciler Birliği’nden Destek Mesajı"

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Besni’nin Adıyaman’ın kadim bir ilçesi olduğunu belirtti. İlçenin köklü geçmişi, kültürel zenginliği ve tarımsal faaliyetleriyle ön plana çıktığını ifade eden Kıymaz, gazeteciler olarak Besni’nin sorunlarının çözümünde üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, Besni'nin her yıl düzenlediği ve dünyada tek olan Eğitim Festivali'nin takdire şayan olduğunu dile getirdi. Kıymaz, “Besni ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için Belediye Başkanı Reşit Alkan ve ekibinin önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Reşit Alkan, basının demokrasinin işleyişi ve halkın doğru bilgilendirilmesi açısından önemine değinerek, GAP Gazeteciler Birliği heyetine teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA