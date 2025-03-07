Fahri trafik müfettişleri tarafından kesilen bazı cezaların fotoğrafla belgelenmediği ve bu cezaların iptal edilmesi için vatandaşların uzun süren hukuki süreçlerle uğraşmak zorunda kaldığını belirten Özdemir, denetim mekanizmalarındaki eksikliklere vurgu yaptı.

Önerge Kapsamındaki Sorular

Özdemir, İçişleri Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

Türkiye’de kaç fahri trafik müfettişi bulunmaktadır?

Son iki yılda fahri müfettişler tarafından kesilen ceza sayısı kaçtır ve bunlardan kaçı iptal edilmiştir?

Fahri müfettişler tarafından kesilen cezaların usulsüz olup olmadığına dair bir inceleme yapılmış mıdır?

Usulsüz ceza kesen müfettişlere yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmakta mıdır? Şu ana kadar kaç müfettişin yetkisi iptal edilmiştir?

Fahri müfettişlerin yetkilendirilmesi ve denetimi konusunda daha etkin bir kontrol mekanizması oluşturulması planlanmakta mıdır?

Vatandaşların hatalı cezalara itiraz süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?

EDS (Elektronik Denetleme Sistemi)'nde olduğu gibi, fahri müfettişler tarafından kesilen cezalara fotoğraf eklenmesi zorunlu mudur? Eğer değilse, böyle bir düzenleme getirilmesi düşünülmekte midir?

Denetim Mekanizmaları Tartışılıyor

Özdemir, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler nedeniyle konunun aciliyet taşıdığını vurgulayarak, trafikte adaletli ve şeffaf bir ceza sisteminin oluşturulması gerektiğini belirtti. Özellikle usulsüz cezaların iptali için daha hızlı ve etkili mekanizmaların devreye alınmasının önemine dikkat çeken CHP’li vekil, İçişleri Bakanlığı’nın vereceği yanıtların bu sürecin nasıl şekilleneceğini göstereceğini ifade etti.

Kaynak : PHA