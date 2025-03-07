İftar programına Kaymakam Soysal’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet Turan ve Sinan Demir de katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşıldığı buluşmada, eğitim konularında da fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Soysal, öğrenci ve öğretmenlerle yaptığı samimi sohbetlerde eğitimin önemine vurgu yaparken, programın hazırlanmasında emeği geçen idarecilere, öğretmenlere, personele ve gönüllü öğrencilere teşekkür etti.

Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince benzer iftar buluşmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA