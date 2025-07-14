CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tahliye kararını memnuniyetle karşılarken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer tutuklu belediye başkanlarının da serbest bırakılmasını talep etti.İSTANBUL (İGFA) - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yargılandığı dava, Silivri’de görülen duruşmada sonuçlandı. Mahkeme, Özer’in tahliyesine karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 14 Temmuz 2025’te yaptığı paylaşımda, Özer’in haksız yere tutuklandığının mahkeme kararıyla tescillendiğini belirtti.

Çelik, “Ahmet hocamızın iftira ile tutuklandığı bir diğer dosyadan da tertemiz çıkacağını herkes biliyor. Buna rağmen tutuklu kalması abesle iştigaldir” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İstanbul İttifakı nedeniyle tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarının da derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, tahliye kararının İstanbul İttifakı’nın meşruluğunu kanıtladığını ifade etti.

https://twitter.com/ozgurcelikchp/status/1944725443480797193

KAYYUM ELEŞTİRİSİ

Çelik, Esenyurt ve Şişli belediyelerine atanan kayyumların anlamsız olduğunu savunarak, “Kayyumların artık izahatı da kalmadı. Halk iradesinin gaspı ve başkanlarımızın esareti derhal son bulmalıdır” çağrısında bulundu.