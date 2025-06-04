“Adıyaman’ın yaralarını birlikte saracak, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerle geleceği inşa edeceğiz”

“Ekonomik ve manevi olarak ayağa kalkmalıyız”

Çimenden açıklamasında, Adıyaman’da depremin ardından yaşanan kayıpların ve sıkıntıların hâlâ taze olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ancak bu bayrama, hem 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızın acısıyla, hem de ekonomik zorluklarla mücadele eden insanlarımızın yüküyle giriyoruz.”

“Milli ve manevi değerlere bağlı nesillere ihtiyacımız var”

Toplumsal dayanışmanın yanı sıra, manevi dirilişe de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çimenden şöyle devam etti:

“Bu süreçte, sadece fiziksel yapılar değil, ruhlar da yeniden inşa edilmeli. İşsizlikle, hayat pahalılığıyla mücadele eden halkımızın moralini ancak değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak yüksek tutabiliriz. Manevi değerleri güçlü, ahlaklı bir gençliğe ihtiyacımız var.”

“Gazze’de yaşananlar hepimizin yüreğinde”

Mesajında Filistin halkına da özel bir paragraf ayıran Erkan Çimenden, “Gazze’deki insanlık dramı yüreğimizi sızlatıyor. Oradaki kardeşlerimizin acısı hepimizin ortak acısıdır. Dualarımız, dayanışmamız onlarla. Bu zulüm son bulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Yaraları birlikte saracağız”

Bayram mesajını birlik çağrısıyla tamamlayan Çimenden, “Umut ve sevgiyle geçmesini temenni ettiğimiz bu bayramın, toplumsal barışa, adalete, huzura vesile olmasını diliyor; başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Kaynak : PHA