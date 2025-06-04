Bayramların, toplumsal dayanışma ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı günler olduğuna vurgu yapan Gönder, Kurban Bayramı’nın sadece bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma ruhunun tezahür ettiği anlamlı bir dönem olduğuna dikkat çekti.

“Kurban, mazlumların ve kimsesizlerin gözetildiği bir şuurun ifadesidir”

Gönder mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı; paylaşmanın, yardımlaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, gönüller arasında köprülerin kurulduğu, kırgınlıkların yerini sevgiye ve merhamete bıraktığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu kutlu bayram; sadece kurban ibadetinin ifası değil, aynı zamanda mazlumların, kimsesizlerin ve yoksulların gözetildiği bir şuurun ifadesidir.”

“Ecdadımızdan miras kalan değerleri yaşatmalıyız”

Toplumsal değerlerin korunmasının ve birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine de değinen Gönder, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, Hedef Kızılelma Derneği olarak; kökleri tarihin derinliklerine uzanan bu aziz milletin evlatlarıyız. Bu bayram vesilesiyle, milli birlik ve beraberliğimize daha güçlü sarılmalı, ecdadımızdan miras kalan değerleri yaşatmalı ve gelecek nesillere taşımaya devam etmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki, milletleri ayakta tutan en büyük kuvvet; inançları, gelenekleri ve birbirlerine duydukları sarsılmaz bağdır.”

“Bayram barış, huzur ve esenlik getirsin”

Genel Başkan İbrahim Halil Gönder, mesajının sonunda tüm milletin ve İslam âleminin bayramını kutlayarak şu temennilerde bulundu:

“Başta aziz şehitlerimizin emanetleri olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”

Kaynak : PHA