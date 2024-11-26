Sorunlarını anlatmak, taleplerini iletmek ve projelere ilişkin yetkililerin vaatlerini duymak için bir araya geldiklerini kaydeden esnaf adına konuşan Çimenden, toplantıda; Vali, Milletvekili düzeyinde bir temsilin olmaması nedeniyle, esnafın istişare toplantısını terk ettiğini belirtti. 'Biz buraya sorunlarımıza çözüm bulunsun diye geldik' diyen esnafın toplantıyı terk etmesi üzerine Ağaç İşleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkan adayı Erkan Çimenden, esnaf adına ve TOKİ tarafından 2 bin dükkanlık tam donanımlı bir sanayi sitesi yapılması talebini aktardı.

Çimenden, deprem sonrası işyerlerini kaybeden ve baraka tipi işyerlerinde çalışmaya mahkum kalan esnafın geleceğini güvence altına alacak bir proje beklediklerini belirtti.

"Adıyaman Esnafı Zor Durumda, Kalıcı Çözümlere İhtiyacımız Var"

Adıyaman’da deprem sonrası esnafın neredeyse tamamının iş yerlerini kaybettiğini ifade eden Çimenden, şu açıklamalarda bulundu:

“Deprem sadece binalarımızı değil, iş yerlerimizi, tezgahlarımızı, düzenimizi de yok etti. Bugün Adıyaman’da birçok esnaf baraka tipi işyerlerinde çalışıyor. Bu yapılar hem sağlıksız hem de şehrin dokusunu tehdit ediyor. Biz, şehrimize yakışan, içinde 5 esnaf odasını barındıracak ve Adıyaman’ın gelecekteki 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir sanayi sitesi talep ediyoruz.”

"Diyarbakır Örneği Adıyaman’a Uygulanabilir"

Çimenden, TOKİ’nin diğer şehirlerde hayata geçirdiği sanayi sitelerini örnek göstererek Adıyaman’da da benzer bir proje yapılması gerektiğini belirtti. Diyarbakır’da 22 ayda tamamlanarak teslim edilen 816 işyerine dikkat çeken Çimenden, “Diyarbakır’da esnaf kira öder gibi iş yeri sahibi oldu. Adıyaman’da neden olmasın? Biz de deprem bölgesiyiz ve esnafın yeniden toparlanması için böyle bir projeye acil ihtiyaç var” dedi.

"Rant Değil, Üretim ve Kalkınma Hedeflenmeli"

Sanayi sitesi projesinin esnafın lehine olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Çimenden, aksi halde rant odaklı bir sürecin yaşanabileceğine dikkat çekti:

“Eğer bireysel davranılır ve iş yerleri yatırım amaçlı kişilere satılırsa, esnaf yine kiracı konumunda kalır. Bu kabul edilemez. Kredilerin faiz oranları ortada; hiçbir esnaf bu yükün altından kalkamaz. TOKİ’nin esnafımıza kira öder gibi işyeri sahibi olma imkanı sunması gerekiyor. Bu projede Adıyaman’ın sanayisini kalkındırmayı ve üretimi artırmayı hedeflemeliyiz.”

"Adıyaman’da En Büyük Şantiye Kuruldu, Ancak Esnaf Bu Sürecin Dışında Kaldı"

Adıyaman’da Türkiye’nin en büyük inşaat projelerinden birinin yürütüldüğünü belirten Çimenden, bu projelerden Adıyaman esnafının yararlanamadığını dile getirdi:

“Adıyaman’da yaklaşık 45 bin konut yapılıyor. Ancak bu projelerde çalışan firmaların çoğu dışarıdan geliyor. Adıyaman esnafına bu işlerden pay verilmedi. Bu, esnafımızın kalkınma fırsatını kaybetmesine neden oluyor. Yerel esnaf bu süreçte desteklenmeliydi. Üretim ve ihracat yaparak büyümek için öncelikle yerel esnafın güçlendirilmesi gerekiyor.”

"Sanayi Sitesi Projesi Şimdi Hayata Geçirilmeyecekse Ne Zaman?"

Adıyaman’ın yeniden inşa sürecinde olduğunu hatırlatan Çimenden, sanayi sitesi projesinin artık ertelenmemesi gerektiğini söyledi:

“Adıyaman’da yerinde dönüşüm projeleri hayata geçiyor, çarşı projeleri konuşuluyor. TOKİ’nin büyük projeleri tamamlanıyor. Şimdi sanayi sitesi yapılmayacaksa ne zaman yapılacak? Bu proje sadece bugünü değil, şehrimizin geleceğini de şekillendirecek. Trafiğin rahatlaması, ticaretin canlanması için bu projeye acil ihtiyaç var.”

"Esnaf İçin Birlik Zamanı"

Konuşmasında birlik mesajı veren Çimenden, esnafın bu süreçte kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti:

“Bu süreçte hepimizin tek derdi Adıyaman’a ve esnafımıza ne kazandırabileceğimiz olmalı. Esnafımız, oda başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte hareket ederek bu projeyi hayata geçirmeliyiz. Adıyaman’ı hep birlikte ayağa kaldırabiliriz. Sanayileşebilir, üretimimizi artırabilir ve büyüyebiliriz.”

"Esnaf İçin Kapsamlı Bir Kompleks Şart"

Çimenden, planlanan sanayi sitesinin kapsamlı ve modern bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman’ın 2 bin dükkanlık, tam donanımlı bir komplekse ihtiyacı var. Bu site, dışarıdan gelen iş insanlarına güven verecek şekilde inşa edilmeli. Proje, sadece birkaç yıllık bir çözüm değil, uzun vadeli bir yatırım olmalı. Böyle bir site, esnafımızın işlerini büyütmesine ve şehir ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.”

"Esnaf İçin Daha Fazla Çaba Bekliyoruz"

Son olarak, Adıyaman’da tüm esnafın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için devletin ve yerel yönetimlerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Çimenden, “Adıyaman esnafı bu zor dönemi atlatmak için destek bekliyor. TOKİ’nin sanayi sitesi projesini hayata geçirmesiyle esnafımız rahat bir nefes alabilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA