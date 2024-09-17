Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 23.'cüsü düzenlenen Adıyaman için Elele "Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz" projesi kapsamında yüzlerce rotaryen ve engelli zorlu bir tırmanışın ardından 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde buluştu.Ferit BİNZET / ADIYAMAN (İGFA) - Commagene uygarlığına ait ören yerlerinden Karakuş tümülüsü ve Roma dönemine ait tarihi cendere köprüsünü ziyaret eden engelliler daha sonra Mehmetçik, rotaryenler ve gençlerin yardım ile zorlu bir tırmanışın ardından Nemrut dağının zirvesine tırmandı.



Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları arasında yer alan güneşin doğuşu ve batışının devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında en güzel izlendiği yerlerden birsi olan Nemrut Dağı’nın zirvesi Dünyaca ünlü Gitar Sanatçısı “Cenk Erdoğan” Trio, Alper Yılmaz ve Nedim Ruacan Konserine ev sahipliği yaptı.



Rotary 2430. Bölge Federasyonu ev sahipliğinde Rotary 2420 ve 2440. Bölge Federasyonlarının da desteği ile gerçekleştirilen organizasyon ile Nemrut Dağı’nın zirvesi, bu kez asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden sonra “Adıyaman’ı Unutmadık, Unutmayacağız, 04:17, Çocuk Felcine Son” yazılı pankartlar ile aynı zamanda aşının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen organizasyon ile renklendi.



Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün gerçekleştirdiği bu organizasyonun bölgenin ve ülkenin tanıtımına büyük katkılar sağladığına dikkat çeken Başkan Kerem Oranlı, organizasyon hakkında şöyle konuştu:

”Geçtiğimiz yıl asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri nedeniyle bu organizasyonu yapamadık. Her yıl engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiğimiz etkinliği bu yıl “Adıyaman’ı Unutmadık, Unutmayacağız ve Yanındayız” diyerek yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda engelli ve rotaryenlerin katılımı ile gerçekleştirdik. Gitar Sanatçısı Cenk Erdoğan Trio Alper Yılmaz ve Nedim Ruacan tarafından Doğu ve Batı kültürünü yansıtan eserlerin yanı sıra Adıyaman’ı en iyi anlatan “Düz Dara Yar Düz Dara” türküsünün bu organizasyon için hazırlanmış farklı arajmanını dinlemekten büyük bir mutluluk duydum. Bu organizasyon ile tüm Dünya’da Rotary’nin başarıyla yürüttüğü Çocuk Felcine Son kampanyasına ve aşının önemine dikkat çekmek istedik.”

Hep hayal ettiğim Nemrut dağında tarihin zirvesinde muhteşem bir konser verdiğimiz için inanılmaz bir mutluluk yaşadık diyen Dünya’ca ünlü Gitar Sanatçısı Cenk Erdoğan:” 22 yıldır devam eden “Rotary Engelliler ile zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi ile bugüne binlerce engelliyi Nemrut Dağı’nın zirvesinde buluşturan bu projede yer almak konser vermek bizleri de çok mutlu etti. Adıyaman için özel bir parçayı da farklı bir düzenleme ile çaldık ve burada klibini de çekeceğiz. Taşların ve tarihin büyülü atmosferinde harika bir konser verdik çok mutluyum” dedi.

Rotary 2430. Bölge Guvernörü Kerem Muradi;”Rotary’nin uluslararası projelerinden birisi olan Çocuk Felci (POLIO) hastalığı ile mücadele edilmesi ve aşının önemi ile engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut dağında bir araya geldik. Depremin ilk anından buyana Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere tüm deprem illerinde çok önemli projelere imza attık. Bu acılı kenti ve depremin izlerini asla unutmayacağız. Adıyaman bizim için çok kıymetli insanların yaşadığı, doğunun gerçekten en güzel köşelerinden birisi. İnşallah en kısa zamanda bu kent yine eski günlerine kavuşacaktır. Yaraların sarılması ve acıların unutulması için el birliği ile çalışacağız ve Adıyaman’ı asla unutturmayacağız. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün. 23 yıldır başarıyla gerçekleştirdiği bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür etti” dedi.

Konserden sonra Rotary 2430. 2420 ve 2440. Bölge Federasyonu Başkanları sanatçılara birer teşekkür plaketi takdim ettikten sonra, tüm konuklar sanatçılarla birlikte ellerinde “Adıyaman’ı Unutmadık, Unutturmayacağız, Yanınızdayız ve Çocuk Felcine Son” yazılı pankartlarla hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.