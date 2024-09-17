Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Sesimizle sözümüzle dualarımızla insani yardımlarımız ve elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Hacıoğulları'nın yapay zekâ ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosuna da yer verdi.

Videoda, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılar, patlamalardan kaçan Filistinli çocuklar, boykot çağrısı yapılan ürünler ile dünya genelinden Filistin'e destek yürüyüşlerinden kareler yer aldı.

İletişim Başkanı Altun'dan Filistin'e destek paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı, AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zekâ ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosunu alıntıladı.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak, her alanda yanlarında olmak için çalışmaya devam edecek ve İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrına son vermek için gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA