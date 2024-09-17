Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün bu yıl 23.'sünü gerçekleştirdiği "Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz" projesi kortej yürüyüşü ile başladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi tarafından Demokrasi Parkı'nda yurt içinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 200 engelli ve misafir için düzenlenen öğle yemeğinde ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilin yanı sıra Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerden gelen Exchange Değişim Programı öğrencileri, büyük bir afet yaşayan Adıyaman’da depremde enkaz altında kalmış çeşitli uzuvlarını kaybetmiş çok sayıda engelli üzerinde “Adıyaman’ı Unutmadık, Unutmayacağız, Yanındayız, Deprem saati olan 4:17” yazan pankartlar ile renkli bir kortej yürüyüşü yaptı.

Düdükler çalarak yapılan yürüyüşte ayrıca “Çocuk Felci” hastalığına ve aşının önemine dikkat çekmek halka çeşitli broşürlerde dağıtıldı.

Demokrasi Parkı önünde Rotary 2430 Bölge Federasyonuna bağlı Nemrut Rotary Kulübünün ev sahipliğinde Rotary 2420 ve 2440. Bölge Federasyonlarının da desteklediği Adıyaman’da şenlik havasında gerçekleştirilen, kortej yürüyüşü Mimar Sinan Kültür Parkı önünde son buldu.

Yürüyüş sonrasında engelliler ve rotaryenler daha sonra Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezinde (AKEM) Rotary 2430. Bölge Federasyonuna bağlı Aspendos Rotary Kulübünün Belçika Kulüplerinden aldıkları destek ve Nemrut Rotary Kulübü ile işbirliği içerisinde yaptırdıkları bilgisayar laboratuvarının açılışı yaptı.

Gerçekleştirilen organizasyona Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Kerem Muradi, 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Mert Korur, 2420. Bölge Federasyonu Başkanı İlter Ergürbüz, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem ORanlı, Proje Sorumlusu Ferit Binzet, Rotaryenler ve engelliler katıldı.

Depremden şehrin nasıl etkilendiğini gezerek yerinde gören misafirler yıkılan kentin enkazları arasında ve Rotary’nin yapmış olduğu hizmetleri gezerken duygulu anlar yaşadı.