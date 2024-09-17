Bakan Bayraktar, Balıkesir’de çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak ETİ Maden Bandırma İşletmeleri’ni ziyaret eden Bayraktar, TRBOR Ar-Ge Merkezi’nde bor teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Borun Yüzde 72’si Türkiye’de

Bayraktar, daha sonra Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada basına açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkiye’nin dünya bor rezervlerinin yüzde 72’sine sahip olduğunu kaydederek “Ancak sadece bor olarak bunu sattığımız zaman elde edeceğimiz gelirlerin bir sınırı var. Bu nedenle bor karbür katma değerli madencilik vizyonumuzun en önemli örneği.” dedi.

35 Bin Doların Üzerine Çıkacak

Bayraktar, Bandırma'daki tesiste yıllık yaklaşık bin 350 ton bor karbür üretimine ulaşıldığında ürün tonunun 35 bin doların üzerine çıkabileceğini vurgulayarak “Savunma sanayinin, imalat sanayinin birçok alanında kullanılabilecek. Bu alandaki ithalatı önleyeceğiz. Zırh üretiminde, çelik yelek üretiminde kullanılan ham maddenin veya ara maddenin ara mamul girdisini bu sayede sağlamış olacağız.” diye konuştu.

Granül Fabrikasını Açtı

Balıkesir Valiliği’ni ziyaret ederek Vali İsmail Ustaoğlu ile görüşen Bayraktar, Zağnos Paşa Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bayraktar, daha sonra Eti Maden Bigadiç İşletmesi’nde bulunan granül fabrikasının açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Bayraktar, Türkiye’nin 2023’te 70 milyar dolar olan enerji faturasını azaltmak için doğal gaz ve petrol üretiminde önemli gelişmeler sağladıklarını belirterek özetle şunları söyledi.:

2,6 milyon haneye gaz: Bugün itibariyle Sakarya Gaz sahasında 6 milyon metreküp günlük üretim yapıyoruz. 20 milyon hanenin yüzde 13’ünde yani 2,6 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. 2026 yılında da günlük 20 milyon metreküpe ulaştıracağız. Günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacımızın, yüzde 5’ini sadece Gabar’dan karşılar hale geldik.

Yeni destek modeli: Ülkemizin ekonomisi üzerindeki enerji maliyetini azaltacağız. Bunu yaparken de her iyileşmeyi, her gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmayı sürdüreceğiz. Bugün hem doğalgaz hem de elektrik fatura bedellerinin yüzde 60’ını biz devlet olarak üstleniyoruz. Şimdi bir tarafta dar gelirli ailelerimizi, diğer tarafta daha az tüketen enerjisini daha verimli kullanan vatandaşlarımızı desteklemeye devam edecek, sosyal adalet yönünden daha doğru ve etkin bir destek modeline geçiş yapacağız. Milletimizin refahı insanımızın çok daha iyi hayat şartlarına sahip olması için 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.

İki ayaklı strateji: Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olan ülkemiz bu alanda; üretim kapasitesi, teknolojik alt yapısı, endüstriyel yetkinliği, ürün yelpazesi ve kalitesi ile dünya lideri konumundadır. Borda stratejimiz iki ayaklıdır. Bunlardan biri, bor karbür, ferrobor gibi katma değerli ürünlere yönelmek, diğeri de borun kullanım alanlarını tarım, temizlik maddeleri gibi farklı sektörlerde yaygınlaştırmaktır.

24 yılın en yüksek satışı: Eti Maden, bordan 2024 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 36 artışla 1,6 milyon ton, tutar bazında yüzde 27 artışla 846 milyon dolar gelir elde etti. Bu sayede son 24 yılın en yüksek bor ürünleri satış rakamına ulaşmış olduk. 2024 yıl sonu itibarıyla 2,5 milyon tonluk bor satışı karşılığında 1,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

Gübre katkı maddesi: Bor, bitki sağlığı ve verimli üretim için gereken ve yerine ikamesi kolay olmayan bir maden. Bitkilerin büyüyüp gelişme süreci boyunca farklı formlarda bor ürünlerine ihtiyaç duyuluyor. Bunlardan biri de bugünkü açılışımıza konu olan granül bor. Bu tesis ile gübre katkı maddesi üreterek bor ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Fabrikamızın yıllık 35 bin ton üretim kapasitesi ile yıllık geliri yaklaşık 700 milyon lira olacak. Bu tesisimizle birlikte Eti Maden’in Bigadiç’teki toplam istihdamını bin 211’e, Balıkesir’deki toplam istihdamı da 2 bin 668’e yükseltiyoruz.

Kaynak : PHA