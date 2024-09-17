Adalet sistemine dair önemli mesajlar veren Erdoğan, son 22 yılda hâkim ve savcı sayısında üç kata varan bir artış sağlandığını vurguladı. Erdoğan ayrıca, hukuk sisteminin kalite ve nitelik açısından güçlenmesi için atılan adımları anlattı.

Hâkim ve Savcı Sayısında Büyük Artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı sisteminin son 22 yıldaki gelişimini vurguladı. 2002 yılında yaklaşık 9 bin olan hâkim ve savcı sayısının bugün 25 bine yaklaştığını ifade eden Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu sayısal büyümeye kalitenin de eşlik etmesi önemlidir. Adaletin tecellisine nezaret edenlerin eğitimi, başlı başına mühim bir meseledir," dedi.

Adaletin teminatı olan hâkim ve savcıların en iyi şekilde yetişmeleri gerektiğini belirten Erdoğan, bu alandaki eğitimin önemine dikkat çekti ve "Adalet Akademisi’ni etkin bir eğitim anlayışıyla yeniledik, güçlendirdik," açıklamasında bulundu.

Yargı Eğitiminde Yeni Model

Erdoğan, hâkim ve savcı yardımcılarının eğitimine yönelik yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, "Adaylık süresini iki yıldan üç yıla çıkardık. Akademideki eğitim süresini ise 7 aydan 10 aya yükselttik," dedi. Bu düzenlemeyle adayların 300 saat daha fazla eğitim alacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, sınav ve değerlendirme süreçlerinin de yoğunlaştırıldığını aktardı. Erdoğan, "Yardımcılar, teorik ve pratik eğitimle donatılacak, üç yıllık zorlu bir süreçten geçecekler," ifadelerini kullandı.

Ayrıca hâkim ve savcı yardımcılarına tez hazırlama zorunluluğu getirildiğini de dile getiren Erdoğan, "Yardımcılar hem teorik hem de usta-çırak ilişkisi içinde iki yıl boyunca eğitici hâkim ve savcılarla birlikte çalışacaklar," diye konuştu.

"Hâkim: Bilge, Güvenilir ve Zorluklar Karşısında Yılmayan Birey Olmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hukukunun başucu kitaplarından Mecelle'de yer alan hâkim tanımına dikkat çekti. "Mecelle’ye göre hâkim; bilge, feraset sahibi, güvenilir, dosdoğru ve zorluklar karşısında yılmayan bir karaktere sahip olmalıdır," dedi. Erdoğan, bu özelliklerin bir kısmının eğitimle kazanılabileceğini ancak tecrübenin daha büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Adalet Sisteminde Bağımsızlık ve Güven Vurgusu

Adaletin sadece yasaların uygulanması olmadığını, toplumsal barışın da en büyük güvencesi olduğunu belirten Erdoğan, hukuk devleti ilkesinin önemine değindi. "Adalet ve kalkınma kavramlarını birbirine bağlayarak çıktığımız siyaset yolculuğunda, bağımsız ve tarafsız bir adalet sisteminin kökleşmesi için büyük emek verdik," dedi.

Erdoğan, hükümetin adliye binalarından dijital dönüşüme kadar birçok alanda reform yaptığını, bu sayede adalet hizmetlerinin hız kazandığını belirtti. "Arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin kapsamını genişlettik. Amacımız, güçlünün değil, haklının kazandığı bir adalet sistemini tesis etmektir," diye ekledi.

"FETÖ İhaneti ve Vesayetin Yargıya Verdiği Zararın Bedelini Hâlen Ödüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargının geçmişte vesayet dönemlerinde araçsallaştırıldığını ve milletin bu süreçlerde büyük acılar çektiğini söyledi. Yassıada ve 12 Eylül mahkemeleri gibi dönemlerde adalet sistemine duyulan güvenin zedelendiğini ifade eden Erdoğan, "17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi süreçlerde FETÖ’cü unsurların yargıya verdiği zararların bedelini hâlen ödüyoruz," dedi.

Erdoğan, devletin vesayet unsurlarından ve FETÖ artıklarından tamamen arındırılması için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

"Masumiyet Karinesi Sosyal Medyada Zedeleniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyanın adaletin tecellisini olumsuz etkileyen bir mecra haline geldiğini belirterek, "Sanal âlemde infaz mangaları kurularak her gün bir kişi ya da kurum hedef tahtasına konuyor. Masumiyet karinesi hiçe sayılıyor, hâkim ve savcılarımız itibar suikastlarına maruz kalıyor," dedi.

Adaletin reyting ve etkileşim uğruna kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, toplumsal huzurun korunması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

"Adaletin En Büyük Sermayesi İnsandır"

Konuşmasının sonunda hâkim ve savcı yardımcılarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet sisteminde insan unsurunun en önemli sermaye olduğunu belirtti. "Azığınız bilgi, rehberiniz akıl ve vicdan, menziliniz ise adalet olsun," diyen Erdoğan, genç hukukçulara başarı dileklerinde bulundu.

Erdoğan, "Her dosyada, her davada bir insan hayatına dokunacağınızı unutmayın. Adaletin tesisinde toplumsal fayda, bireysel davalardan çok daha büyük bir amaca hizmet eder," dedi.

Törenin sonunda Erdoğan, Adli Yargı Hâkim Adayı Emine Tağıl tarafından yapılan tabloyu kabul etti.

Kaynak : PHA