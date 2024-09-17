Alınan bilgiye göre kaza, seyir halindeki 46 K 4000 plakalı minibüsün, karşı yönden gelen V.İ. idaresindeki 01 AEB 036 plakalı kamyon ile çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmada minibüs sürücüsü Veli Evleksiz ile birlikte eşi Feride Evleksiz (58) ve torunu Yusuf Eymen Evleksiz (6) yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları minibüsten çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Veli Evleksiz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA