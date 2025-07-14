'Pazarlık yok dediniz, terörist anayasa istiyor!'

Alsan, sürecin bir 'teslimiyet' değil, bilakis yeni taleplerin habercisi olduğunu vurgulayarak, PKK’nın üst düzey isimlerinden Bese Hozat’ın açıklamalarına dikkat çekti:



“Teslim olmadan sahte bir silah yakma gösterisi yaptılar. Hozat isimli terörist ‘anayasal güvence ve Meclis çözümü’ beklediğini açıkça ifade etti. Bu nasıl silah bırakma, bu nasıl pazarlıksız süreç? Kim yalan söylüyor?”



'Öcalan'ı alın gelin, içeride kim varsa çıkarın'

Anahtar Parti İl Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerine seslenerek, çözüm sürecini çağrıştıran adımları eleştirdi:



“Sandığın başında sizi milletimizle bekliyoruz. Öcalan’ı da alın gelin. Mektup yazdırın, komisyon kurun, canlı yayın yapın, ne isterseniz yapın. Ama bilin ki biz bu tiyatronun her perdesini daha önce de izledik. Şimdi de razı değiliz, razı olmayacağız.”



'Devlet düşman göme göme kurulur, düşmanla anlaşarak değil'

Tarihsel göndermelerle açıklamasını sürdüren Alsan, Türkiye’nin devlet geleneğini hatırlatarak şu vurguyu yaptı:



“Metehan’ın kurduğu da, Atatürk’ün kurduğu da aynı devletti. Biz devletimizi düşmanla masa kurarak değil, düşman göme göme kurduk. Bugün teröristlerle yan yana duranlar, ‘derdimiz bir’ diyerek safını ilan etmiştir. Bizim derdimiz millet, sizin derdiniz koltuktur.”



‘30 silaha koca devleti değişenler, ihanetin ortağıdır’

Açıklamada, terörle mücadelenin hafızasında yer etmiş isimlere ve olaylara da değinilerek, yaşanan sürecin bir tiyatro olduğu iddia edildi:



“30 silah yakıp yeniden dağlara çekildiler. Teslim olmadılar. Hâlâ meşru bir muhatap gibi talepler sıralıyorlar. Sizse mikrofon, kamera ve anayasa masası veriyorsunuz. Şehit evladımız 34 bin lirayla burs vermek isterken, siz çocuklarımızı vuranları kürsüye çıkarıyorsunuz.”



'Kürt kardeşlerimiz bize, Öcalan size düştü'

PKK ile Kürt halkının eşitlenmesine karşı sert çıkan Alsan, bu propagandaların asıl mağdurunun yine Kürt halkı olduğunu savundu:



“PKK’yı Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek hem Kürt’e hem millete ihanettir. 132 Kürt kızının tecavüzcüsünü ‘temsilci’ yapmak utanılacak bir tablodur. Öcalan size düşmüştür. Kürt kardeşlerimiz bize emanettir.”



'Bu bir ümmet projesi değil, İsrail’in güvenlik planı!'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı, bölgesel jeopolitik dengelere de değinerek “Büyük Ortadoğu Projesi”ne karşı uyarıda bulundu:



“Bu strateji Türkiye’yi büyütmedi. Kürtleri, Türkleri, Arapları birbirine düşürdü. Amaç İsrail’in güvenliğini sağlamaktır. Biz dinsiz bir örgütün yardımıyla ümmet kurmayız. Bu planın parçası olmayacağız.”



‘Ekonomide açlık, adalette çifte standart, siyasette kibir’

Alsan, açıklamasının son bölümünde hükümete yönelik eleştirilerini iç politikaya taşıyarak, ekonomik, hukuki ve sosyal sorunlara değindi:



“Ekonomide söz verdiniz, açlığı büyüttünüz. Adaletten söz ettiniz, çifte standardı büyüttünüz. İsraf içinde yaşarken halka sabır telkin ettiniz. Bu millet bunları unutmaz. Bu koltuk oyunlarını affetmez.”



‘Bugün hakikati hatırlama günüdür’

Parti olarak Türk milletine karşı sorumlulukla hareket ettiklerini belirten Alsan, hiçbir seçmenin herhangi bir partiye mahkûm olmadığını vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:



“Hiçbir ülkücü MHP’ye, hiçbir muhafazakâr AK Parti’ye, hiçbir cumhuriyetçi CHP’ye mahkûm değildir. Biz devletimize, milletimize, çocuklarımızın istikbaline mahkûmuz. Şimdi hakikati hatırlama, tarafını milletin yanında belirleme günüdür.”



‘Bu koltuk oyunlarını millet affetmez’

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Bugün siyasi değil, tarihî bir sorumlulukla konuşuyoruz. Biz bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın tarafındayız. Siz koltuklarınız için terörle saf tuttunuz. Biz milletle bir saf olduk. Ve bilin ki; bu millet, bu koltuk oyunlarını affetmez.”

Kaynak : PHA