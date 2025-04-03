Bunlar da ilginizi çekebilir

Hatırlanacağı gibi Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının ödemeleri bayram öncesinde tamamlanmıştı.

SSK kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü 17-21 arasında olanların fark ödemeleri 3 Nisan'da hesaplarına yatırılacak. Ödeme günü 22-26 arasında olanlar 4 Nisan Cuma günü fark ödemelerini alabilecek.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan'da fark ödemelerini alabilecek.

TRT'den 'Teşkilat' kararı! O oyuncuya 'Özel' destek

TRT'den 'Teşkilat' kararı! O oyuncuya 'Özel' destek

TBMM Genel Kurulu'nda karar alınamaması dolayısıyla ödemeleri geciken bayram ikramiye lerine ilişkin emekli lerin 1000 TL'lik fark ödemeleri bugünden itibaren yapılacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.