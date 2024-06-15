Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavı girişinde yapılan kontrolde E.T.'nin üzerinde düzenek olduğu fark edildi. Polis ekipleri üzerinde elektronik düzenek bulunan E.T'yi gözaltına alındı. Emniyette yapılan detaylı in celemede E.T.'nin üzerinden ses aktarımı cihazı, kulak içi kulaklık ve görüntü aktarımı için akıllı cep telefonu bulunduğu saptandı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda A.K. ve düzenek kurulumunu sağlayan F.K., adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kurulumunda kullanıldığı değerlendirilen içerisi boş olan 1 kulaklık kutusu da ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak : PHA