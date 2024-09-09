Özel bir kafeteryada gerçekleşen toplantıda açıklanan raporda, depremin etkilediği Adıyaman’daki eğitim yapısına dair detaylı bilgiler verilirken, özellikle fiziksel koşullar, öğretmenlerin barınma sorunları ve okullardaki mevcut eksiklikler üzerinde duruldu. Basın açıklamasına Eğitim-Sen‘in Genel Sekreteri Zülküp Güneş, Eğitim- Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, Eğitim-Sen Hukuk Sekreteri Özlem Polat ve Adıyaman Eğitim-Sen şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Deprem bölgesinde eğitimin durumu

Eğitim-Sen ‘in Genel Sekreteri Zülküp Güneş ve Eğitim- Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat'ın açıkladığı rapora göre: "Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde toplamda 14 milyonu aşkın insan etkilenirken, Adıyaman'da birçok okul hasar gördü veya yıkıldı. Şu ana kadar ilde herhangi bir yeni okul inşaatının başlamadığı, deprem öncesi yapımı tamamlanan iki okulun kısmen eğitim ve öğretime açıldığı belirtildi. Özellikle konteyner kentlerde hayırsever vatandaşların desteğiyle prefabrik okullar inşa edilirken, bu okullarda büyük ölçüde ücretli öğretmenlerin çalıştığı ve eğitimin yeterli seviyede yapılamadığı " vurgulandı.

Hasarlı okullar ve ikili eğitim sistemi

Konuşmanının devamında depremin ardından Adıyaman genelinde 103 okulun yıkıldığı veya hasar gördüğü raporlanırken, mevcut okullarda ikili eğitim sistemine geçildiği belirtildi. Bu kapsamda, 26 okulda iki farklı okulun aynı binada eğitim gördüğü, bu durumun ise eğitim şartlarını zorlaştırdığı ifade edildi.

Öğretmenlerin barınma sorunları

Raporda, öğretmenlerin barınma koşullarının da ciddi bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekildi. Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan öğretmenlerin yüksek kiralarla yaşamlarını sürdüremediği ve konteynerlerde kalmak zorunda kaldığı aktarıldı. Ayrıca, barınma ve güvenlik sorunları nedeniyle birçok öğretmenin tayin isteyip başka illere gitmek zorunda kaldığı, bu durumun öğretmen açığını daha da derinleştirdiği belirtildi.

Okul servisleri ve ulaşım sorunları

Deprem sonrası öğrenci nakil işlemlerinin yapılmasıyla birçok öğrencinin uzak okullara gönderildiği ve bu durumun ulaşım sorunlarına neden olduğu belirtildi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin taşımalı eğitimden faydalanamadığı, velilerin bu nedenle özel servis tutmak zorunda kaldığı ve bunun aile bütçesini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Eğitimden Uzaklaşması Raporda, Adıyaman’ın tarıma dayalı bir şehir olması nedeniyle birçok öğrencinin mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak zorunda kaldığı, bu durumun öğrencilerin eğitimden uzaklaşmasına yol açtığı belirtildi. Fındık, kayısı ve pamuk işçiliği gibi işlerde çalışan öğrencilerin, eğitim haklarından mahrum kaldığı ve okula dönüşlerinde eğitime adapte olamadıkları ifade edildi.

Çözüm önerileri

Eğitim-Sen, raporun sonunda mevcut sorunların çözümü için bir dizi öneride bulundu. Okulların hızla onarılması, konteyner okullarda eğitimin iyileştirilmesi, öğretmenlerin barınma sorunlarının giderilmesi ve öğrencilere bir öğün yemek sağlanması gibi adımların atılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, mevsimlik tarım işçiliği yapan öğrenciler için eğitim desteği sağlanması ve personel ihtiyacının karşılanması talepleri dile getirildi.

Raporda, eğitimin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın acil eylem planı oluşturmasının önemi vurgulandı.

Kaynak : PHA