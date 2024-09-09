"Türkiye'nin Kadro Durumu"

Milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella'nın, Galler maçının son bölümünde görev alan Hakan Çalhanoğlu'nu bu maçta ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Ancak genç yetenek Arda Güler'in dinlendirilme ihtimali bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ise bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan, savunmanın önemli ismi Merih Demiral cezasını tamamladı ve kadroda yer alacak.

"İzlanda'nın Durumu"

İzlanda, gruptaki ilk maçında Karadağ’ı 2-0 mağlup ederek moralli bir başlangıç yaptı. Özellikle duran toplardaki etkinliğiyle bilinen İzlanda, Türkiye'ye karşı da benzer bir oyun anlayışı sergileyecek. Karşılaşmada fiziksel gücüyle tanınan İzlanda'nın direnci Türkiye için zorlu bir sınav olacak.

"Maç Öncesi Yorumlar ve Beklentiler"

Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri, İzmir’de oynayacak olması ve taraftar desteğini arkasına alacak olması. Bununla birlikte, Montella'nın sahaya süreceği kalabalık orta saha düzeniyle oyunu kontrol etmesi hedefleniyor. Öne çıkan isimlerden Kenan Yıldız’ın hücumda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. İzlanda ise, savunma ve duran toplardaki başarılarına güvenerek sahadan puan ya da puanlarla ayrılma hedefinde.

"Muhtemel 11'ler"

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gudmundsson, Tomasson, Thorsteinsson, Gretarsson, Sigurdsson, Thordarson, Anderson, Oskarsson

Karşılaşmanın sonucu merakla beklenirken, Türkiye'nin savunmada disiplinli bir performans sergilemesi ve hücumda etkili olması gerekecek​.

Kaynak : PHA