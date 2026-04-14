Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi, son dönemde eğitim kurumlarında art arda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eğitim-Sen Adıyaman Şube Yürütme Kurulu adına açıklama yapan Şube Başkanı Zeynal Polat, Siverek'te yaşanan saldırının eğitim camiasında derin bir üzüntü ve kaygı yarattığını ifade etti. Başkan Polat ayrıca, Eğitim-Sen Genel Merkezi'nin yarın saat 12.30'da Siverek'te, okul önünde genel merkez yöneticileri ve bölge şubelerinin katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştireceğini belirterek, tüm eğitim camiasını bu açıklamaya davet etti.

'Şiddet Artık Toplumsal Bir Sorundur'

Başkan Polat, okullarda yaşanan şiddetin münferit olmadığını belirterek, 'Maalesef okul ortamlarında şiddet her geçen gün artmaktadır. İstanbul'da bir eğitim emekçisi arkadaşımızın öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi bunun en acı örneğidir. Bu olaylar, şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini göstermektedir' ifadelerini kullandı.

Başkan Polat, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Değerli basın emekçileri,

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi olarak, son dönemde peş peşe yaşanan şiddet olayları karşısında derin bir kaygı ve öfke içerisindeyiz.

Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hepimizi derinden sarsan ağır bir saldırı yaşanmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun eski öğrencisi olduğu, olayın ardından yaşamına son verdiği ve aralarında öğretmenler ile öğrencilerin bulunduğu 17 kişinin yaralandığı yetkililer tarafından açıklanmıştır. Yaralılar arasında durumu ciddiyetini koruyan eğitim emekçileri ve öğrencilerin bulunduğu da bilinmektedir.

Maalesef okul ortamlarında şiddet her geçen gün artmaktadır. Daha bir ay önce İstanbul'da bir eğitim emekçisi arkadaşımız, öğrencisi tarafından uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitirmiştir. Siverek'te yaşanan bu son olay, şiddetin münferit değil, toplumsal bir sorun haline geldiğini ve okullara da yansıdığını açıkça göstermektedir.

Bu noktada Eğitim Sen olarak tüm yetkilileri derhal göreve çağırıyor ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Eğitim emekçileri olarak, can güvenliğimizin sağlandığı, öğrencilerimizin güven içinde eğitim gördüğü okullar istiyoruz.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere yetkililere bir kez daha sesleniyoruz:

Okullarda etkili ve nitelikli güvenlik önlemleri derhal hayata geçirilmelidir.

Okul çevreleri güvenli hale getirilmelidir.

Rehberlik ve psikososyal destek mekanizmaları güçlendirilmelidir.

Şiddeti besleyen toplumsal ve yönetsel nedenlere karşı bütünlüklü politikalar geliştirilmelidir.

Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin yaşam haklarını korumak devletin en temel sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyenler, yaşanan her olayın doğrudan sorumlusudur. Okullarda artan şiddet karşısında etkili çözümler üretmeyen yetkililer hesap vermelidir.

Yaşanan saldırıların tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmali bulunanların ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımların uygulanması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

İstanbul'da yaşamını yitiren meslektaşımızı bir kez daha saygıyla anıyor, ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Siverek'te ve diğer olaylarda yaralanan öğrenci ve meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Eğitim Sen Genel Merkezi olarak yarın saat 12.30'da Siverek'te, okul önünde genel merkez yöneticilerimizin ve bölge şubelerimizin katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Tüm eğitim emekçilerini bu açıklamaya katılmaya davet ediyoruz.

Okullarda ve toplumda şiddetin sona ermesi için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz.'

Kaynak : PERRE