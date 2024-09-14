Evrensel Posta Birliği Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu, 16-17 Eylül tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun gerçekleştireceği forumda, Avrupa ve Orta Asya'dan posta sektörünün önemli paydaşları bir araya gelecek. Forumda, posta ekosisteminde yeniliği ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yolları ile değişen pazar taleplerine nasıl uyum sağlayabileceği konuşulacak, ayrıca küresel posta ağının daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde işlemesi için yol haritası da oluşturulacak.

ANKARA (İGFA) - Evrensel Posta Birliği (UPU) Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu 16-17 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin de kurucu üyelerinden biri olduğu Evrensel Posta Birliği tarafından organize edilen ve Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı forumun açılış konuşmasını gerçekleştirecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birliğin posta politikaları konusunda üye ülkeler arasında koordinasyonu sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, üst düzey forumun 2 gün süreceğini ifade ederek, “Bakanlıklardan, posta işletmecilerinden ve düzenleyici kurumlardan yetkililer arasındaki diyalogu ve iş birliğini teşvik amacıyla ev sahipliği yaptığımız forum ile Avrupa ve Orta Asya’dan kilit paydaşlar ülkemizde bir araya gelecek. Daha güçlü daha birleşik bir posta sektörünün yolu Ankara’da açılacak.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu ayrıca, forum kapsamında posta sektörünün değişen pazar taleplerine nasıl uyum sağlayabileceğini ve dijital altyapıdan nasıl yararlanabileceğini tartışacaklarını vurguladı.

“SEKTÖRÜN DİJİTAL ALTYAPIDAN FAYDALANARAK BÖLGESEL VE KÜRESEL KALKINMA HEDEFLERİNE KATKISI MASAYA YATIRILACAK”

UPU Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu’nun küresel posta ağının daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde işlemesi için bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacağını da ifade eden Uraloğlu, “Forumda, Evrensel Posta Birliği’nin birbirine bağlı küresel posta ağını daha fazla geliştirme sürecindeki rolü etrafında birliğin girişimlerinin tek posta bölgesini nasıl koruduğu ve dünya çapındaki müşteriler ve işletmeler için eşit erişimi nasıl sağladığı masaya yatırılacak. Posta ekosisteminde yeniliği ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yolları ile değişen pazar taleplerine nasıl uyum sağlayabileceği konuşulacak. Ayrıca sektörün, dijital altyapıdan faydalanarak bölgesel ve küresel kalkınma hedeflerine katkısını ele alınacak.” ifadelerini kullandı.

Üye ülkeler ve paydaşlar arasında iş birliği ve bilgi paylaşımının posta kapasitesini artırmadaki önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, forumda ayrıca kapsayıcılık ve dayanıklılığın, özellikle dijital posta altyapıları bağlamında nasıl güçlendirilmesi gerektiğine dair istişarelerde bulunacaklarını kaydetti. Uraloğlu, buradaki tartışmaların posta sektöründe atılması gereken adımları şekillendireceğini ifade etti.