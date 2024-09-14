Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve beraberindekiler Kahta ilçesine Köseler Köyünü ziyaret ederek Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlara sunulan kredi ve hibe desteği ile yapımı tamamlanan ve yerleşime açılan köy evlerinde vatandaşları ziyaret ederek, hayırlı olmasını dilediler.

Vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Vali Osman Varol,"Geleneksel köy yaşamına uygun muhteşem bir mimarı ile inşa edilen Köseler Köyü köy evlerimizin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Vatandaşlarımıza yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Güle güle otursunlar. İlimiz merkez ve ilçeleri ile köylerimizde hak sahibi vatandaşlarımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gayretli çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir."dedi.



Kaynak : PHA