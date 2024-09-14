Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş ile birlikte Altınşehir Mahallesindeki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek denetlemelerde bulundu.

Vali Varol, Altınşehir Polis Merkezinin sorumluluk bölgesindeki asayiş uygulamaları ile vatandaşların güvenliği ve huzuruna yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyareti değerlendiren Vali Varol,"Vatandaşlarımızın huzur ve güveni ile şehrimizdeki sükûnet ortamının korunması için 7/24 esasına göre gece gündüz demeden gayret gösterip vazifesi başındaki emniyet güçlerimize teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA