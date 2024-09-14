Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Adıyaman Havalimanı’nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 34 bin 197 oldu.

Ağustos ayında Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda toplamda 256’ya ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 279 ton oldu.

8 Aylık (ocak-ağustos dönemi) gerçekleşmeler

8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 253.236, uçak trafiği 1.982, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.984 ton olarak gerçekleşti.



Kaynak : PHA