Alınan bilgilere göre olay, Kahta ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün devam ettiği sırada atılan havai fişeklerden çıkan kıvılcımlar salonun yakında bulunan tarladaki otların üzerine düştü. Otların tutuşmasıyla birlikte yangın büyümeden itfaiye ekiplerine vatandaşlar tarafından haber verildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonucu herhangi bir can veya mal kaybı olmazken ekipler tarafından gerekli uyarıların yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak : PHA