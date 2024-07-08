AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli maaşına yönelik, çalışma yapıldığını kaydederek, "Çalışma devam ediyor, herhangi bir karar verilmiş değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, en düşük emekli aylığına yönelik sorusunu da yanıtladı.

Emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışıldığını ifade eden Çelik, "Bugün ve yarın da bu çalışma devam edecek. Herhangi bir karar verilmiş değil. Fakat bir karar verilmediği için şu zamana yetişir, yetişmez diyemeyiz. Orta Vadeli Programın korunması esas olmak üzere, bu disiplinin korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız" dedi.