Telefon dolandırıcılığında bu kez altın işin içine katıldı. Gelen SMS'lere dikkat!BURSA (İGFA) - Bu sistemde cep telefonunuza tanımadığınız bir numaradan mesaj geliyor. Mesaj sanki size yanlışlıkla gönderilmiş gibi bir izlenim oluşturmak üzere tasarlanmış.

Mesajda; “Selam abim ben Mesut İzmirli pazarcı. Benim Yayla Köyü'nde oturan Hacı Teyzem hayvanlara ahır yeri yaparken kerpiç damın temelinden sarı sarı 2111 adet Osmanlı altını buldular. Bunları elimizden çıkarmamıza yardımcı olursan, hepimiz ekmek yiyelim. Çık gel” deniliyor

Mesajı alan kişiler üç farklı yolda hareket ediyor. Duyarlı vatandaşlar hemen devletin yetkili birimlerine haber verirken, bir kısmı mesajı görüp umursamıyor.

Üçüncü ve tehlikeli yolu seçenler ise bu numarayı geri arıyor. Karşı taraf mesajı yanlış attığını ama eğer arayan kişi ilgileniyorsa beraber bu işi yapabileceklerini söylüyor. Arayan kişi sikkelere dair kanıt istiyorsa buluşuluyor ve onlarca sahte sikke içinden üzeri altınla kaplanmış yalnızca biri çıkarılarak kendisine veriliyor ve yüksek miktarda parası alınıyor.

Dolandırıcılar karşı tarafı ikna etmek için genellikle polisle başlarının dertte olduğunu, hastası olduğunu veya acil bir durumu olduğunu söyleyerek bu altınları doğrudan kendisinin satmadığına dair mazeretler uyduruyor. Dolandırıldığını anlayan kişiler ise normalde bir suça iştirak etmiş olduklarından ötürü polise gidemiyor. Verdikleri para da dolandırıcıyla birlikte yok oluyor.

DEVLETİN İLGİLİ BİRİMLERİNE MÜRACAAT EDİLMELİ

Böyle bir duruma karşı Emniyet ve Jandarma'nın ilgili birimlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Alo 176'sına bilgi verilebilir.