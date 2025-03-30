“Birlik ve Beraberliğin İdrak Edildiği Ramazan Ayını Geride Bıraktık”

Sabrın, bereketin ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı bir Ramazan ayının geride kaldığını belirten Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sabrın, bereketin, birlik ve beraberliğin idrak edildiği bir Ramazan ayını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Bu mübarek günler, toplum olarak dayanışmamızı ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirmemize vesile olmuştur.”

“Türk Milleti İstiklaline ve İstikbaline Sahip Çıkmaya Devam Edecek”

Türk milletinin her zaman istiklaline ve istikbaline sahip çıkacağına olan inancını dile getiren Zenginoğlu, şunları söyledi:

“Her ne kadar dönem dönem zor zamanlardan geçiyor olsak da Türk milletinin her daim istiklaline ve istikbaline sahip çıkmaya devam edeceği şuuru ile tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.”

“Sağlık ve Huzur Dolu Bayramlar Diliyorum”

Mesajının sonunda tüm vatandaşlara huzur dolu bir bayram dileğinde bulunan Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, şunları ekledi:

“Bu güzel günlerin sağlığa ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.”

Kaynak : PHA