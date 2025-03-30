“Bayramlar, Birlik ve Beraberliğin Simgesidir”

Yunus Kaya, Ramazan Bayramı’nın toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği anlamlı bir dönem olduğuna dikkat çekerek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm İslam âleminin ve hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramlar, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Ramazan Bayramı’nın, huzur, barış ve kardeşlik dolu bir geleceğe vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

“Gergerliler Derneği Olarak Her Zaman Halkımızın Yanındayız”

Yunus Kaya, Adıyaman Gergerliler Derneği olarak hemşehrilerinin iyi gününde ve zor gününde yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Dernek olarak her zaman halkımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bayramın getirdiği manevi iklimi, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gergerli hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz.”

Yunus Kaya, mesajının sonunda tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bayramlar dileyerek bayram coşkusunun hep birlikte yaşanmasını temenni etti.

Kaynak : PHA