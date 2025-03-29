“Ramazan Bayramı, Sevgi ve Hoşgörünün İklimidir”

Bayramların toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Faruk Bülent Kablan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan Bayramı, umutlarımızı tazeleyen, gönüllerimize huzur veren ve sevgiyle harmanlanmış bir mutluluk iklimi sunmaktadır. Bayramlar, insanlık tarihinin en köklü değerlerinden biri olan birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü ruhunu yaşatmamıza vesile olmaktadır. Bu kutsal günler, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirirken, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koymamıza olanak tanır. Geçmişten geleceğe uzanan köklü mirasımıza sahip çıkarak daha huzurlu, daha güçlü bir Adıyaman inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

“Depremde Kaybettiklerimizi Unutmayacağız”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kablan, onların hatıralarını yaşatmanın önemli bir görev olduğunu belirtti.

“Depremde yitirdiğimiz kıymetli hemşehrilerimizin acısı hala yüreklerimizde. Onları asla unutmayacak, hatıralarını sonsuza dek yaşatacağız. Bu vesileyle, kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak hepimizin görevidir.”

“Filistin’deki Zulme Karşı Sessiz Kalmayacağız”

Filistin’de yaşanan acılara da dikkat çeken Kablan, mazlum Filistin halkının yanında olduklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Filistin’de yaşanan zulmün yüreklerimizde büyük bir yarası vardır. Bu kutsal topraklarda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dualarımız ve desteğimiz mazlum Filistin halkı ile birlikte olmaya devam edecektir.”

“Tüm Hemşehrilerimizi Bayramlaşmaya Bekliyoruz”

Faruk Bülent Kablan, Ramazan Bayramı’nın 1. günü AK Parti Adıyaman İl Binası’nda saat 12.00’da gerçekleştirilecek olan Geleneksel Bayramlaşma Programı’na tüm Adıyamanlıları davet etti.

“Bu anlamlı günün coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Bayramımız kutlu olsun.”

Kaynak : PHA