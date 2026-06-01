Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs, kısa sürede büyüyen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Sürücünün aracı zamanında durdurarak dışarı çıkması olası bir faciayı önledi.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki minibüsten yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak güvenli şekilde araçtan ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın söndürülmesine rağmen minibüs büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.