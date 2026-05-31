Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Oğlaklı Mahallesi’nde yaşanan kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Oğlaklı Mahallesi’nde sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’si, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkili ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Adıyamanlılar net