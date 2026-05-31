Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle çıkan olayda silahla vurularak yaralandı. Bacaklarından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cemal Yılmaz Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.K. (24), arkadaş grubuyla birlikte alkol aldığı sırada gruptaki bir kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.