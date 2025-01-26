Diyarbakır’da üç ay boyunca ücretsiz film gösterimleri Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Etkinlik, çocuklara yönelik "Oyuncak Hikayesi-4" filmi ile başladı. Diyarbakırlılar, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden film seçkileri ile sanatsal ve kültürel bir atmosferde buluşacaklar.

26 Ocak Pazar günü, yönetmen Zeki Demirkubuz’un "Hayat" filmi sinemaseverlerle buluşacak. Film, saat 15.00 ve 19.00’da iki farklı seansla ücretsiz olarak gösterilecek.

ŞUBAT AYI PROGRAMI

Şubat ayı boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı film gösterimleri yapılacak. 1, 8 ve 15 Şubat’ta "Oyuncak Hikayesi - 4" filmi izlenebilecek. 2 Şubat’ta "En Sevdiğim Pasta", 9 Şubat’ta "Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri", 16 Şubat’ta "Maria Olmak", 22 Şubat’ta "Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor", 23 Şubat’ta ise "Dört Kız Kardeş" filmi gösterilecek.

Sînebîr Film Günleri boyunca gerçekleştirilecek tüm film gösterimleri ücretsiz olarak izlenebilecek.