Adıyaman'da görülen duruşmada, sanık Süleyman Uğur Şahin, iki kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık, diğer polis memurlarına karşı gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle ayrıca silahla tehdit suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında görülen dava, saat 15.00’te sona erdi. Şehit polislerin aileleri ve meslektaşları kararı gözyaşlarıyla karşılarken, mahkeme salonunda duygusal anlar yaşandı.

Adaletin tecelli ettiğini ifade eden şehit aileleri, sanığa verilen cezadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Evlatlarımızın kanı yerde kalmadı” dedi.