Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde apartmanların arasında bulunan arazide çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Gece saatlerinde yükselen alevler çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Bağcılar Mahallesi'nde apartmanların bulunduğu bölgedeki boş arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle tutuşan kurumuş otlar kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki binalara ulaşmaması için yoğun çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucu yangın apartmanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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