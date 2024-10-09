Bakan Tunç: “Çocuklarımızı Koruma Kararlılığındayız”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim engeli kararının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Discord'a erişim engelinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini duyurdu. Tunç, “Discord adlı sosyal medya platformunda çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüpheler bulunması nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce platformun belirli URL adreslerine erişim engeli kararı verilmiştir,” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal Yapımızı Sarsacak Girişimlere Müsaade Etmeyeceğiz”

Bakan Tunç, açıklamasında çocukları ve gençleri internetin zararlı içeriklerinden koruma konusunda kararlı olduklarını vurguladı. “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi sosyal medya ve web ortamında yer alan suç teşkil eden zararlı yayınlardan koruma kararlılığındayız. Toplumsal yapımızı sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz,” dedi.

Bu gelişme, Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik denetimlerin ve internet üzerindeki suçlarla mücadelenin hız kesmeden sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA