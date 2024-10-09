“Aile İşletmelerini Güçlendireceğiz, İthalatı Bitireceğiz”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yumaklı, bu projenin Türkiye’nin hayvancılıkta önemli bir adım daha atmasını sağlayacağını vurguladı. Projenin üç temel hedefi olduğunu belirten Yumaklı, “Aile işletmelerimizi güçlendirmek, tüketicimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını sağlamak ve kırmızı et ithalatını bitirmek” dedi.

Damızlık Merkezleri Iğdır ve Şanlıurfa’da Kuruluyor

Proje kapsamında Iğdır ve Şanlıurfa Ceylanpınar’daki TİGEM çiftliklerinde damızlık merkezleri oluşturulacak. Bakan Yumaklı, bu merkezlerde doğan buzağıların uygun maliyetlerle aile işletmelerine verileceğini, bu sayede et üretiminin yerli imkânlarla artırılacağını ifade etti. Yumaklı, "Kaliteli, sağlıklı ve verimli üretimimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız" sözleriyle projeye duyduğu güveni dile getirdi.

“Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projemiz Hayırlı Olsun”

Projenin hayata geçmesiyle, Türkiye’nin hayvancılıkta dışa bağımlılığının sona ereceğini belirten Yumaklı, üreticiye olan inançlarını ve TİGEM ile Et ve Süt Kurumu personeline duydukları güveni vurguladı. Bakan Yumaklı, “Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projemiz, çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olsun” diyerek projeyi tamamladı.

Bu projeyle, Türkiye'nin et ve süt üretiminde dışa bağımlılığının azalması ve tüketicilerin daha uygun maliyetlerle kaliteli ürünlere ulaşması hedefleniyor.

Kaynak : PHA