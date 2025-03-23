CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapıyor. Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, eşi Dilek İmamoğlu da oyunu kullanırken, herkesi oy kullanmaya çağırdı.İSTANBUL (İGFA) - CHP, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemek için pek çok noktada sandıklar kurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde İmamoğlu'nun eşi. Dilek İmamoğlu da oğlu ile birlikte oyunu kullanarak, sandıklara çağrı yaptı.

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu’nun 'kendimi emanet ediyorum' dediği milletimizi sandıklara davet ediyorum "diyerek, "Ekrem Başkan’a sahip çıkmak; demokrasi, adalet ve gelecek için oyumuzu kullanıyoruz. Günlerdir yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Korkmuyoruz ve asla vazgeçmiyoruz. Dayanışmayla ne kadar güçlü olduğumuzu, umutsuzluğu kabul etmediğimizi bugün oylarımızla bir kez daha gösteriyoruz. Bizim başımız dik, vicdanımız rahat. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/H5Y9FKncQJk