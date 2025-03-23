İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda savcılık ifadeleri sonrasında gözaltındaki 92 kişinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu, terör soruşturmasından serbest bırakıldı. İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun başta olmak üzere bir çok kişi tutuklandı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan da terörden tutuklananlar arasında.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakim karşısına çıktı.

Tutuklanması istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu tamamlandı. İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı.

Mali nitelik soruştuma kapsamında, şüpheli İmamoğlu; "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından tutuklanmasına karar verildi. İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında ise Sulh Ceza Hakimliği, terörden tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Söz konusu kararda, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" denildi.

Sulh Ceza Hakimliği; terör soruşturması kapsamında şüpheli isimlerden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan 'ın tutuklanmasına karar verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden kararlar gelmeye devam ediyor.

TUTUKLANANLAR..

Mahkemeden gelen ilk kararlara göre; Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas hakkında tutukluluk kararı verdi.

Hakkında tutuklama kararı verilen diğer isimler; Yusuf İlbak, Ali İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Adem Tuncay, Ahmet Köksal ve Ali Nuhoğlu oldu.

Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltın, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş ve Süleyman Atik da tutuklananlar arasında yer aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklandı.

SERBEST BIRAKILANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın, yapımcı Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Canan Münüklü, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın ve Yusuf Yüce ise hakimlik sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Hatırlanacağı gibi yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Savcılık 84 şüpheli hakkında ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile duruşmaların görüldüğü Çağlayan Adliyesi'nde kararları yakından takip ediyor.

-AYRINTILAR GELECEK-